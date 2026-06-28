صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹ اینڈ ڈیزائن کی تعلیم تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارتی :ڈاکٹر کنول

  • فیصل آباد
آرٹ اینڈ ڈیزائن کی تعلیم تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارتی :ڈاکٹر کنول

طالبات نے تخلیقی رجحانات پر مبنی 45 منفرد فائنل تھیسس منصوبے پیش کیے

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے کہا ہے کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کی تعلیم طلبہ میں تخلیقی سوچ، جدت اور جمالیاتی شعور کو فروغ دیتی ہے ، جس کے ذریعے وہ اپنے خیالات کو مؤثر بصری انداز میں پیش کرنے اور عملی زندگی کے مسائل کے تخلیقی حل تلاش کرنے کے قابل بنتے ہیں۔انہوں نے یہ بات شعبہ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن کی طالبات کے چھٹے تھیسس فیشن نمائش کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ نجی شاپنگ مال میں منعقدہ نمائش میں طالبات نے ٹیکسٹائل، ثقافتی ورثے ، جدید ڈیزائننگ اور تخلیقی رجحانات پر مبنی 45 منفرد فائنل تھیسس منصوبے پیش کیے ۔

تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (تمغئہ امتیاز) مہمانِ خصوصی جبکہ ٹیکسٹائل ماہر آمنہ خرم، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی وائس پریزیڈنٹ قرۃ العین اور شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کی سربراہ ڈاکٹر عائشہ حسین مہمانانِ اعزاز کے طور پر شریک ہوئیں۔ انہوں نے طالبات کے تخلیقی کام اور فنی مہارت کو سراہا۔ غنویٰ صابر نے صحت کی اہمیت اور سگریٹ نوشی کے مضر اثرات، نمرہ انیس نے تصور کو لباس کی صورت میں پیش کرنے ، جبکہ ثمرہ لیاقت نے انسانی رویوں کو سمندری گھوڑے کے ڈھانچے کی ساخت سے ہم آہنگ کرتے ہوئے منفرد ڈیزائن پیش کیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عاشورہ محرم پر اداروں کی کارکردگی شاندار ، ڈپٹی کمشنر

نشتر ہسپتال، منکی پاکس 2 گیسٹرو کے 8مریض زیر علاج

یوم عاشور پرانتظامات،سکندر حیات، سلمیٰ بٹ کا خراج تحسین

کچہری کے باہر دو گروپوں میں تصادم، فائرنگ، 4زخمی

خاوند نے مبینہ طور پر بیوی اور بیٹی کو قتل کردیا

سوئی ناردن ،شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی معطلی کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل