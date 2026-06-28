صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سروس شناختی کارڈز کی لازمی تجدید اور فیس پر اساتذہ کے تحفظات

  • فیصل آباد
سروس شناختی کارڈز کی لازمی تجدید اور فیس پر اساتذہ کے تحفظات

ہر استاد سے 200 روپے فیس بھی وصول کی جا رہی جو مالی بوجھ کے مترادف ہے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب ٹیچرز یونین کے رہنماؤں نے اساتذہ کے سروس شناختی کارڈز کی لازمی تجدید اور اس مقصد کے لیے وصول کی جانے والی فیس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کو درخواست پیش کر دی۔مؤقف اختیار کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی ہدایات کے تحت تمام اساتذہ اور سکول ملازمین کو نئے سروس کارڈز بنوانے اور موجودہ ڈپٹی کمشنر کے دستخطوں کے ساتھ ان کی تجدید کا پابند بنایا گیا ہے ، جبکہ ہر استاد سے 200 روپے فیس بھی وصول کی جا رہی ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ ہر نئے ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی پر پہلے سے جاری شدہ مستند سروس کارڈز کی منسوخی اور دوبارہ تجدید اساتذہ پر غیر ضروری مالی اور انتظامی بوجھ ڈالنے کے مترادف  ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عاشورہ محرم پر اداروں کی کارکردگی شاندار ، ڈپٹی کمشنر

نشتر ہسپتال، منکی پاکس 2 گیسٹرو کے 8مریض زیر علاج

یوم عاشور پرانتظامات،سکندر حیات، سلمیٰ بٹ کا خراج تحسین

کچہری کے باہر دو گروپوں میں تصادم، فائرنگ، 4زخمی

خاوند نے مبینہ طور پر بیوی اور بیٹی کو قتل کردیا

سوئی ناردن ،شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی معطلی کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل