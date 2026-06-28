صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

  • فیصل آباد
محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

عزاداروں کو چوبیس گھنٹے پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد ثاقب رضا نے عشرئہ محرم الحرام کے دوران فرائض کی مخلصانہ ادائیگی پر واسا کے تمام افسران اور فیلڈ سٹاف کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے کے افسروں اور ملازمین نے جلوسوں اور مجالس کے روٹس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے دن رات بھرپور محنت اور ذمہ داری سے فرائض انجام دئیے ۔

انہوں نے کہا کہ واسا کے شعبہ واٹر کی جانب سے عزاداروں کو چوبیس گھنٹے پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی، جو قابلِ ستائش اقدام ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران واسا ٹیم نے جس جذبئہ خدمت، محنت اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، وہ قابلِ تعریف ہے ۔ثاقب رضا نے امید ظاہر کی کہ واسا کے تمام افسران اور سٹاف مستقبل میں بھی اسی جذبے ، لگن اور محنت کے ساتھ شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایشیا کی سب سے بڑی رائس منڈی کامونکے جدید ٹرانسپورٹ سے محروم، سفر میں مشکلات

منڈی بہائوالدین: 77 کروڑ 89 لاکھ کی 2 سکیمیں منظور

بریگیڈیئر کاشف، ڈی سی عبدالرزاق ودیگرکا عاشور کے جلوسوں کادورہ

ڈی سی گجرات کایوم عاشور پرسکیورٹی انتظامات کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او سکیورٹی انتظات کی نگرانی کرتے رہے

اجتماعی انسدادِمنشیات کوششیں ناگزیر :جمیل چیمہ، ڈاکٹر آمنہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل