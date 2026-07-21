صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:غیر قانونی آتش بازی کا بڑا ذخیرہ برآمد، ملزم فرار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:غیر قانونی آتش بازی کا بڑا ذخیرہ برآمد، ملزم فرار

کارروائی کے دوران ملزم ظفر اقبال عرف جج موقع سے فرار ہوگیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ صدر پولیس نے غیر قانونی آتش بازی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔پولیس کے مطابق ایس پی جڑانوالہ محمد اختر ونیس اور ڈی ایس پی ساجد محمود سوہل کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر ملک عمران نے چک نمبر 105 گ ب میں چھاپہ مار کر آتش بازی کا بڑا ذخیرہ قبضے میں لیا۔ کارروائی کے دوران ملزم ظفر اقبال عرف جج موقع سے فرار ہوگیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے شروع کر دیے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میلانو، مونڈ افغانستان کے کاروباری گروپ کی ملکیت کا انکشاف

ایٹین کا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو لنک روڈ سے براہِ راست رسائی کا آغاز

راولپنڈی ،ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس امن و امان ،سکیورٹی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

زرعی جامعات کی ہر ممکن سرپرستی جاری رکھیں گے ،عاشق کرمانی

خواتین ،بزرگوں ،کمزور طبقات کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس