3 جواریوں کو گرفتار کرلیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران تین ملز موں کو گرفتار کرلیا۔ جو جوا کھیلنے میں مصروف تھے ۔ مقدمات درج کر لیٔے گیٔے۔
پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران تین ملز موں کو گرفتار کرلیا۔ جو جوا کھیلنے میں مصروف تھے ۔ مقدمات درج کر لیٔے گیٔے۔
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