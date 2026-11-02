صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمال پور کے قریب کار الٹ گئی، ایک خاندان کے 5 افراد زخمی

  • فیصل آباد
کمال پور کے قریب کار الٹ گئی، ایک خاندان کے 5 افراد زخمی

تیز رفتاری کے باعث ٹائر پھٹنے سے ہنڈا کار بے قابو ہو کر الٹ گئی،ہسپتال منتقل

ٹھیکریوالا،پینسرہ (نمائندگان دنیا )رنگ روڈ بائی پاس کمال پور کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 5افراد زخمی ہو گئے ، جنہیں ریسکیو ٹیم نے موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا۔ خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رنگ روڈ بائی پاس، امین پور کمال پور روڈ پر رندھاوا چوک کے قریب ایک تیز رفتار ہنڈا کار سرگودھا روڈ کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک ٹائر پھٹنے سے بے قابو ہو کر الٹ گئی۔

حادثے کے نتیجے میں کار میں سوار ایک ہی خاندان کے پانچ افراد زخمی ہو گئے ۔زخمیوں میں 50 سالہ طارق ولد افضل، 10 سالہ چند ولد شہباز، 12 سالہ اذان ولد شہباز، 10 سالہ ابراہیم ولد راشد اور 28 سالہ علی اکبر ولد شفیق شامل ہیں۔ تمام زخمیوں کا تعلق جھنگ روڈ کے علاقے چک نمبر 67 ج ب سدھار سے بتایا جاتا ہے ۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مزید علاج کے لیے الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹماٹر، شملہ مرچ، آلو مہنگے، برائلر گوشت 550 روپے کلو کی حد کو چھونے لگا

مرکزی جمعیت اہلحدیث سٹی کے زیر اہتمام ورکرز کنونشن

عید گاہ گوہر پیر محمود بوٹی میں 74 ویں افکارِ رضا سیمینار کا انعقاد

قتل، اغوا ودیگر سنگین جرائم کی تفتیش جلدنمٹانے کی ہدایت

صوبائی وزیر سے چین کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاری پر بات چیت

بیکری کے یونٹ پر آتشزدگی، حفاظتی اقدامات پر عملدرآمد کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر