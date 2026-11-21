گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ کالج گوجرہ میں جدید کیمسٹری لیبارٹری کا افتتاح
گوجرہ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ کالج گوجرہ میں جدید سہولیات سے آراستہ کیمسٹری لیبارٹری کی اپ گریڈیشن کا افتتاح سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری خالد جاوید وڑائچ نے کر دیا۔
افتتاحی تقریب میں معززین علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر چوہدری خالد جاوید وڑائچ نے کہا کہ کیمسٹری لیبارٹری کی اپ گریڈیشن سے طلبہ کو جدید تعلیمی اور تحقیقی سہولیات میسر آئیں گی۔
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