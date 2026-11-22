مارکیٹ خریداری کیلئے آیا شہری جیب تراشیوں کا شکار بن گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مارکیٹ میں خریداری کے لئے آیا شہری جیب تراشیوں کا شکار بن گیا۔
تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں احمد نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم ملز موں نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ تاہم پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔
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