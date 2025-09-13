صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد کرمانوالی میں جشن عید میلادالنبی ؐ و دستار فضیلت تقریب

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )قیامت کے روز حافظ قرآن کا چہرہ روشن و چمکتاہوگا اور والدین کی بخشش کا سبب بنے گا،قیامت کے روز حافظ قرآن کوسنہری لباس اوروالدین کو سونے کاتاج پہنایاجائیگا۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار علامہ قاری سخاوت علی قادری رضوی، علامہ عاف اکرم رضوی نے زیر اہتمام علامہ عمیر قادری جامع مسجد کرمانوالی محلہ چراغ پورہ میں منعقدہ جشن عید میلادالنبی ؐ و دستار فضیلت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک ؐ دونوں جہانوں کیلئے رحمت بن کر آئے ہیں اور اﷲ نے ان پر قرآن پاک نازل کیا ہے جو ہمارے لئے باعث برکت اور رحمت ہے انہوں نے کہا کہ روز محشر قرآن محبت کرنے وا لوں کی شفاعت کرائے گا ۔

 

