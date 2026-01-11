صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:خصوصی افراد میں ہمت کارڈ تقسیم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس وزیرآباد میں 40سپیشل افراد میں ہمت کارڈ تقسیم کئے گئے ، ش

 وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس وزیرآباد میں 40سپیشل افراد میں ہمت کارڈ تقسیم کئے گئے ، تقریب میں ایم پی اے وقار احمد چیمہ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبید رحمت، سپر وائزر گلناز بانو، عمران سنی کمبو ہ ودیگرنے شرکت کی۔ وقار احمد چیمہ نے کہا کہ ہمت کارڈ کی بدولت سپیشل ا فراد جو کام کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں ان کے حکومت پنجاب مستقل وظائف بذریعہ اے ٹی ایم کارڈ فراہم کررہی ہے ۔

 

