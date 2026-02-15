صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ :ناکہ بندی کے دوران 1شخص سے اسلحہ ، گولیاں برآمد

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ :ناکہ بندی کے دوران 1شخص سے اسلحہ ، گولیاں برآمد

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ کے علاقے بچہ چٹھہ میں پٹرولنگ پولیس نے دورانِ ناکہ بندی اہم کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

4 اہلکار جمیل بھٹی دیگر پولیس نفری کے ہمراہ معمول کی چیکنگ پر مامور تھے کہ اس دوران مشکوک شخص جمشید کو روک کر تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران ملزم کے قبضے سے پستول گلاک 9 ایم ایم معہ 84 گولیاں اور 30 بور کی 100 گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ملزم کو موقع پر گرفتار کر کے اس کے خلاف تھانہ علی پورچٹھہ میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل