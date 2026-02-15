صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل حادثات میں 3 افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
موٹر سائیکل حادثات میں 3 افراد زخمی

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنی) موٹر سائیکل حادثات میں تین افراد زخمی ۔

 ڈھلہ شریف کی رہائشی شمائلہ بی بی کا دوپٹہ موٹر سائیکل کی چین میں پھنس گیا جس کے باعث وہ گر کر زخمی ہو گئیں، دوسرے واقعے میں کرڑ کا رہائشی طالب علم رافع سلطان سکول سے گھر اس کا پاؤں موٹر سائیکل میں آ گیا، تیسرے واقعہ میں نواحی گاؤں بھرائیاں میں ایک موٹر سائیکل سوار نے سڑک کنارے کھڑے 20 سالہ فیضان کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا ،تمام زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال نوشہرہ ورکاں منتقل کیا گیا ۔جہاں انہیں ضروری طبی امداد فراہم کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل