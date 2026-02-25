صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگے داموں اشیا کی فروخت 3دکانیں سیل، 6افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
مہنگے داموں اشیا کی فروخت 3دکانیں سیل، 6افراد گرفتار

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)گوجرانوالہ میں پرائس کنٹرول آپریشن، 3دکانیں سیل، 6افراد گرفتار، بھاری جرمانے عائد کر دئیے گئے ۔

ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ایس ڈی ای او پیرا (سٹی)راشد علی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جامع پرائس کنٹرول کارروائیاں عمل میں لائی گئیں، کارروائی کے دوران نگار چوک، ماڈل ٹاؤن، جی ٹی روڈ ایریا اور پیپلز کالونی میں خصوصی چیکنگ کی گئی جہاں اشیائے ضروریہ، مٹن، بیف، چکن، پھلوں اور سبزیوں کی سرکاری نرخوں کے مطابق دستیابی کو یقینی بنانے کیلئے دکانوں کا معائنہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے گرد ترقیاتی کام سست روی کا شکا ر

جھگڑوں کی روک تھام :جنرل ہسپتال انتظامیہ کا پولیس کو مراسلہ

گورنر سلیم حیدر کی بری امام کے مزار پرحاضری

ڈی جی ایل ڈی اے کا شہرکے ترقیاتی منصوبوں کادورہ

کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

ایئرپورٹ پر مسافروں کیلئے نئے بورڈنگ برج نصب کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق