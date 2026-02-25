صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:کسوکی روڈپر جمعہ کو فری آ ئی کیمپ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )جماعت دارالاحسان کے زیر اہتمام آنکھوں کے مریضوں کیلئے فری آئی کیمپ27فروری بروز جمعۃ المبارک کو صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک مرکز کیمپ دارالاحسان محلہ خانپورہ کسوکی روڈ حافظ آباد میں لگایا جائے گا جہاں ملک کے معروف ڈاکٹرز مریضوں کا فری چیک اپ کرکے مفت ادویات فراہم کریں گے ۔

