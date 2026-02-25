صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )انسپکٹر ریاض گوندل کی منشیات فروشوں کے خلاف مہم کے دوران اسسٹنٹ سب انسپکٹر مبشر حسین نے ملزم کبیر احمد سے 5 لیٹر شراب اور سب انسپکٹر رانا نوید اختر نے ملزم پرویز خاں سے بھی 5 لیٹر شراب برآمد کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کیخلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ۔

