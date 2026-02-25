صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم

ڈسکہ، ہیڈ بمبانوالہ (نمائندہ دنیا، نامہ نگار )وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فونز ، موٹر سائیکلوں ودیگر سامان سے محروم ہوگئے ۔

کسووالہ کے قریب ٹکی ٹافی فروخت کرنے والے افضل سے دونامعلوم ڈاکوئوں نے اسلحہ کے زور پر 37 ہزار روپے چھین لئے ،محلہ اسلام آباد میں افتخار احمد کے گھر سے 70ہزارروپے اور ضروری کاغذات چوری، لوڑھکی میں دوران سفر کفایت حسین کی جیب سے 4ہزارروپے اور موبائل فون چوری، سیخواں میں رانا شعبان علی کے ڈیرہ سے موبائل فون اور 28کبوتر چوری، بھلووالی میں قاری شفقت علی کے گھر سے موبائل فون چوری، گھوئینکی میں ہوٹل کے سامنے سے سلطان سعید کی موٹر سائیکل چوری، گھوئینکی میں مکینک کی د کان سے رمضان شبیر قادری کی موٹر سائیکل چوری، پسرورروڈ پر فخر زمان کے کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری، اوچیاں کھرولیاں میں محمد علی کے ڈیرہ سے دوموٹر بجلی ،سامان ویٹ لفٹنگ وغیرہ چوری ہو گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے گرد ترقیاتی کام سست روی کا شکا ر

جھگڑوں کی روک تھام :جنرل ہسپتال انتظامیہ کا پولیس کو مراسلہ

گورنر سلیم حیدر کی بری امام کے مزار پرحاضری

ڈی جی ایل ڈی اے کا شہرکے ترقیاتی منصوبوں کادورہ

کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

ایئرپورٹ پر مسافروں کیلئے نئے بورڈنگ برج نصب کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق