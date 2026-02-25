صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر نقشہ سینکڑوں کمرشل و رہائشی عمارتوں کی تعمیر

  • گوجرانوالہ
بغیر نقشہ سینکڑوں کمرشل و رہائشی عمارتوں کی تعمیر

عالم چوک ،کوٹ اسحاق اور لدھیوالہ سٹی میں ملی بھگت سے غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر نظر انداز ،خزانے کو کروڑوں کا نقصان ، شہریوں کا ڈی سی سے جانچ پڑتال کا مطالبہ

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )بلڈنگ انسپکٹر کی مبینہ ملی بھگت سے لدھیوالہ کوٹ اسحاق میں بغیر نقشہ سینکڑوں کمرشل و رہائشی عمارتوں کی تعمیر کا انکشاف، سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا جانے لگا ۔ بتایا گیا ہے کہ میونسپل کمیٹی لدھیوالہ میں تعینات بلڈنگ انسپکٹر ارسلان یوسف کی مبینہ ملی بھگت سے عالم چوک کوٹ اسحاق اور لدھیوالہ سٹی میں سینکڑوں کمرشل و رہائشی بلڈنگز بغیر نقشہ کے تعمیر ہو چکی ہیں اس حوالے سے شہریوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بلڈنگ انسپکٹر ارسلان یوسف علاقے میں زیر تعمیر کمرشل و رہائشی عمارتوں کے مالکان سے مبینہ طور پر بھاری رقم وصول کرتے ہیں جس کے بعد غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔

لوگوں نے بتایا کہ اگر عالم چوک سے لدھیوالہ حافظ آباد روڈ اور گلی محلوں میں کی جانے والی تعمیرات کی شفاف جانچ پڑتال کی جائے تو کروڑوں روپے کی سرکاری فیس اور جرمانے کی مد میں وصولی ممکن ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ لدھیوالہ عالم چوک کوٹ اسحاق میں پچھلے دو سال سے زیر تعمیر اور تعمیر مکمل ہونے والی کمرشل و رہائشی عمارتوں کے نقشہ جات کی اور سرکاری فیسوں کی ادائیگی کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے بلڈنگ انسپکٹر کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے ۔ دوسری جانب بلڈنگ انسپکٹر ارسلان یوسف سے موقف جاننے کے لئے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کی صحافیوں سے ملاقات

اوپن مارکیٹ میں اشیاء خوردونوش کی نو ٹیفائیڈ ریٹس پر فروخت کو یقینی بنا یا جا ئے ، ڈپٹی کمشنر میانوالی

گرانفروشی کے خاتمے کیلئے عوامی آگاہی مہم کا آغاز

چوری کے مقدمات میں مطلوب 2 رکنی گینگ گرفتار

ڈکیتی و چوری کی وارداتوں میں 29لاکھ اور موبائل چھین کر فرار

شادی شدہ خاتون اور اسکی چھ سالہ بچی کو مبینہ طور پر اغواء کر لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق