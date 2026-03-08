صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

  • گوجرانوالہ
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

20 دن کا ذخیرہ ہونے کے با وجود پٹرول مافیا کو کھلا منافع ملا جبکہ عام آدمی مزید معاشی دباؤ کا شکار ہو گیا،حکو مت فیصلے پر نظر ثانی کر ے ،مہنگائی سے بچانے کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں :شہری

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )ملک میں جاری معاشی دباؤ اور خطے کی کشیدہ صورتحال کے باوجود حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک بھاری اضافہ کیے جانے پر شہریوں میں شدید ردِعمل سامنے آ گیا۔ علی پورچٹھہ میں کیے گئے سروے کے دوران شہریوں نے حکومت کے فیصلے کو پٹرول بم قرار دیتے ہوئے تنقید کی اور کہا کہ اس اقدام نے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کو مزید مشکلات میں دھکیل دیا ۔ شہریوں نے کہا کہ ملک میں مبینہ طور پر 20دن کا پٹرول موجود ہونے کے باوجود نئی قیمتوں پر خریداری نہ ہونے کے باوجود یکدم 55 روپے فی لٹر اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے پٹرول مافیا اور ذخیرہ اندوز عناصر کو کھلا منافع حاصل ہوا جبکہ عام آدمی مزید معاشی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ شہریوں نے کہا کہ مقدس مہینے میں اس قدر بڑا اضافہ مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گا ۔شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر نظر ثانی کی جائے اور عوام کو مہنگائی کے مزید بوجھ سے بچانے کیلئے فوری اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل