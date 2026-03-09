صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کی زیر صدارت امن کے قیام پرریجنل کانفرنس

  • گوجرانوالہ
آر پی او کی زیر صدارت امن کے قیام پرریجنل کانفرنس

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کی زیر صدارت ریجنل کانفرنس، جرائم کے خاتمے اور پولیس کارکردگی بہتر بنانے کیلئے اہم فیصلے کئے گئے ۔

سی پی اوگوجرانوالہ ڈاکٹر غیاث گل خاں ، ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق ،ڈی پی او نارووال نوید ملک ،ڈی پی او حافظ آباد کامران حمید ،ڈی پی او سیالکوٹ دوست محمد اور ڈی پی او منڈی بہائوالدین عبدالرحیم شیرازی نے شرکت کی۔ ریجن میں امن و امان کی صورتحال، سنگین جرائم کے خلاف کارروائیوں، پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ آر پی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ نے قتل، ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری، راہزنی اور جنسی جرائم خصوصاً خواتین و بچوں کے خلاف جرائم میں ملوث خطرناک گینگز کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ اشتہاری و عادی مجرموں کی گرفتاری، مقدمات کے چالان اور مال مسروقہ کی ریکوری کی شرح میں مزید اضافہ کیا جائے ۔آر پی او نے پتنگ بازی اور منشیات فروشی کے خلاف جاری مہمات کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت دیتے کہا کہ تعلیمی اداروں اور حساس مقامات کے گردونواح میں منشیات کی سپلائی چین کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں خصوصاً افغان باشندوں اور ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے بھی ہدایت جاری کی گئیں ۔آر پی او نے نے تمام افسروں کو ہدایت کی کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سر گنگا رام کی تاریخی حویلی کی بحالی کیلئے اقدامات کیے جائینگے : کمشنر

کچہری بازار بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا جناح پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ

ذخیرہ اندوزی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی ہدایت

منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری : ڈاکٹر نوید عاطف

ٹوبہ :رمضان میں کھجور کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی