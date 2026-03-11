صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنیوالے گیپکو ملازمین کیلئے سرٹیفکیٹ اور انعامات

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گیپکو ہیڈ کوارٹرز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کو سراہنے کیلئے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب کے دوران جنرل منیجر آپریشن مظہر نوید، جنرل منیجر ٹیکنیکل معظم فضل، چیف پیپل آفیسر جلیل الرحمن و دیگر افسر وں نے بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات د ئیے ۔ تقریب میں چیف انجینئرز محمد بوٹا گورائیہ، شیخ امان اللہ، چودھری اشرف علی، چیف لا آفیسر انصر محمود، چیف انٹرنل آڈیٹر مریم بلوچ،ڈی جی میراڈ، کمپنی سیکرٹری عظمان رشید، منیجرز ذیشان ستار، اظہر یعقوب، چودھری اکبر علی،عامر محمود ،تصدق ایوب سمیت گیپکوفسر وں اور ملازمین کثیر تعداد میں موجود تھے۔

 

