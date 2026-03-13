وائس چیئرمین سیالکوٹ ایئرپورٹ بننے پروقاص افضل کے اعزاز میں افطار ڈنر
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )وائس پریذیڈنٹ احساس گروپ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس وقاص افضل کو وائس چیئرمین سیالکوٹ انٹر نیشنل ایئرپورٹ بننے پرتنظیم مغلیہ کے زیر اہتمام یادگار تقریب کا انعقاد،
افطار ڈنر دیا گیا۔تقریب میں قائد برادری ارشد مغل، چیئرمین شبیر حسین مغل، سرپرستِ اعلی عمر مغل، صدر گوجرانولہ لقمان کھوکھر، جنرل سیکرٹری شاہد سعید مغل، سینئر نائب صدر دائود مغل، سرپرست عبدالقدیر مغل، شفیق مغل صدر آل پاکستان ، انفارمیشن سیکرٹری ظہیر مغل، نائب صدور ڈاکٹر خالد مغل، عبداللہ مغل، یاسین مغل، ڈاکٹر ارشد مغل ، صغیر مغل ودیگرمعزز ین نے وقاص افضل کو وائس چیئرمین سیالکوٹ انٹر نیشنل ایئرپورٹ بننے پر خراجِ تحسین پیش کیا ۔