نوکھر:کوڑے والے ڈمپر نے چھٹی کی طالبہ کو کچل دیا

  • گوجرانوالہ
14سالہ زارا اختر موقع پر دم توڑ گئی، ڈرائیور فرار ہو گیا ، لاش ہسپتال منتقل

نوکھر (نامہ نگار )نوکھر کے نواحی گاؤں اُدھووالی میں ستھرا پنجاب کے ڈمپر ڈرائیور نے سڑک عبور کرتی چھٹی کلاس کی طالبہ کو کچل دیا ، حادثے میں طالبہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئی۔ شناخت چودہ سالہ زارا اختر کے نام سے ہوئی ، اُدھووالی کی رہائشی تھی، بچی سکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی کہ اسی دوران کوڑا اٹھانے والا ڈمپر بیک ہو رہا تھا،ڈرائیور کو بچی نظر نہ آئی اور ڈمپر کی زد میں آگئی ،ڈمپر ڈرائیور فرار ہوگیا ،ریسکیو 1122نے لاش ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کردی۔

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
