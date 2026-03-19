مختلف شہروں میں نماز عید الفطر کے اوقات گوجرانوالہ 19 مارچ ، 2026

سیالکوٹ جناح اسلامیہ گراؤنڈ مولانا محمد اشرف شہزاد سلفی بصورت بارش جامع مسجد محمدی اہلحدیث جناح سٹیڈیم ساڑھے 6بجے ،گراؤنڈ گورنمنٹ جناح ایفیشنسی سکول صدر بازار سیالکوٹ کینٹ بصورت بارش جی ٹو مارکی نزد سی ایس ڈی شاپ مولانا محمد یوسف لاہور پونے 7 بجے ،جامع مسجد الرزاق نزد چیمہ چوک کیپٹل روڈ قاری فاروق صدیقی ،جامع مسجد برکات عائشہ صدیقہ مسلم ٹاؤن ہنٹرپورہ گلی مولوی بشیر والی حافظ محمد شاہد ،مرکزی جامع مسجد نورالایمان سلیم پورہ قاری محمد شعیب عطاری 7 بجے ،مرکزی جامع مسجد حنفیہ غوثیہ داراہ آرائیاں ،جامع مسجد آرائیاں پورہ ہیراں رنگ پورہ ، مرکزی جامع مسجد فیض مدینہ محلہ حیات پورہ گلی بلو مہر والی قاری محمدشفیق چشتی ،جامع مسجد ریاض مدینہ ڈھوڈا شریف پسرور پیر محمدرضا نقشبندی ،جامع مسجد سوداگر محلہ دھارووال مسلم بازار علامہ پروفیسر محمد اعجاز النبی،جامع مسجد بہار مدینہ مہر ٹاؤن ایمن آباد روڈ ,العالم یونیورسٹی دوبرجی ملہیاں خطابت و امامت صاحبزادہ حامد رضا، مرکزی جامع مسجد فیضان نبوی ؐ ڈسکہ روڈ پیر حافظ محمد اشرف نقشبندی ،مرکزی جامع مسجد اقصیٰ نواں پنڈ قاری ملک احمد رضا نقشبندی چوراہی ،جامع مسجد حنفیہ غوثیہ بھڈال علامہ عطا محمد سعیدی،جامع مسجد نور مدینہ ماچھی کھوکھر قاری حبیب الرحمن ساقی،جامع مسجد عثمانیہ میانہ پورہ علامہ شکیل احمد ذکی ، جامع مسجد نظام پورہ حافظ عطاء المصطفی اختر ،مرکزی جامع مسجد چپراڑ حافظ غلام مصطفی قادری،جامع مسجد نورمدینہ شفیع دا بھٹہ مولانا شکیل احمد ،جامع مسجد مولوی امام دین رائے پور مولانا محمد اشرف،جامع مسجد کندن پور حافظ محمد سلطان سیالوی،جامع مسجد چھانگے ڈاکٹر مولانا شکیل احمد ،جامع مسجد اقصیٰ میموں جوئے ریحان عطاری،جامع مسجد اقبال کوٹلی لوہاراں مشرقی علامہ حسن رضا قادری،جامع مسجدگلزار مدینہ چک کریم قاری عبدالواحد نقشبندی،جامع مسجد حکیماں والی مین بازار کوٹلی لوہاراں مشرقی حافظ انار علی ،جامع مسجد فقہیہ اعظم کوٹلی لوہاراں مغربی علامہ محبوب احمد جلالی،جامع مسجد سلطان الوازین کوٹلی لوہاراں مشرقی ،جامع مسجد کوٹلی لوہاراں چوک والی قاری غلام مرتضیٰ قادری،جامع مسجد شیر پور مولانا محمد اکرم ،جامع مسجد کوٹلی آرائیاں سید ندیم حسین شاہ ،جامع مسجد امام احمد رضا بریلوی چیلہ حافظ ثاقب عطاری،مرکزی جامع مسجد حکیم خادم علی روڈ علامہ محمد یونس خادمی ،مرکزی جامع مسجد حنفیہ رضویہ پھوکلیان بجوات علامہ شبیر احمد عثمانی،دارالعلوم جامعہ نعمانیہ شہاب پورہ ،جامع مسجد رحمت اللعالمین نیا عدالت گڑھا علامہ حافظ محمد لقمان،جامع مسجد کشمیر روڈ پکا گرھا علامہ قاری شیر محمد نقشبندی ،جامع مسجد بلال کینٹ علامہ قاری عطاء الٰہی قادری ،جامع مسجد طوبیٰ قاری محمد اکرم چشتی ،جامع مسجد رجمنٹ بازار علامہ عطا المصطفی عطاری،مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ چھاؤنی سلہریاں علامہ توقیر الحسن اشرفی القادری ،جامع مسجد انوار مدینہ اسلام پورہ علامہ خلیل احمد نورانی،مدرسہ لاثانیہ انوار القرآن اگوکی قاضی محمود نقشبندی،دارالعلوم تاجدار مدینہ عدالت گڑھا علامہ حافظ محمد ارشد القادری ،جامع مسجد فاروقیہ بھڑتھ علامہ عمران مدنی ،جامع مسجد دربار حضرت بابا سرور شاہ شہید ؒ بھوتھ علامہ عبدالحمید نقشبندی ،جامع مسجد نور صدر بازار کینٹ قاری محمد شفیق نقشبندی ،جامع مسجد بہار نور ٹونکن علامہ مفتی پیر سید اوصاف علی شاہ ،جامع مسجد ایک مینار والی گلزار مدینہ بھوتھ علامہ خالد محمود چشتی ،مرکزی جامع مسجد چودھریاں رنگ پورہ قاری محمد سبحان رضا ،جامع مسجد کچی محلہ کشمیریاں ،مرکزی جامع مسجد حمیدہ نزد رینجر پبلک سکول سیالکوٹ ،مرکزی جامع مسجد بلال کھوجے چک بجوات پیر مشتا ق احمد سیفی ،مرکزی جامع مسجد کیمپ گجراں کشمیرروڈ پکا گڑھا ، جامع مسجد بلال محلہ حیات پورہ پل ایک قاری محمد انور رضا قادری ، جامع مسجد قرطبہ گلی نمبر دو پورن نگر قاری عنایت اﷲ قادری ساڑھے 7 بجے ،جامع مسجد اقبال کومیلا روڈ نزد دربار پیربابال شہیدؒ علامہ نصیرالقادری ،مرکزی جامع مسجد محمدیہ غوثیہ کوٹیڑہ قاری نثار احمد چشتی پونے 8 بجے ،جامع مسجد نور النبیؐ دربار عالیہ خواجہ صوفی اﷲ رکھا شاہ قلندرؒ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف علامہ پیر عرفان الٰہی قادری ،جامع مسجد عرفان مکہ ٹا ئو ن بھڑتھ علامہ پیر ضمیر اختر نقیبی خلیفہ عیدگاہ شریف دعا پیر مظہر حسین نقشبندی ،مرکز اہلسنت جامع مسجد مسلم حبیب پورہ علامہ صاحبزادہ عبدالحمید چشتی گولڑوی ،جامع مسجد حضرت سید اولاد حسین شاہؒ سیدانوالی مشرقی صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن نقوی ،جامع مسجد غوثیہ رندھیر شریف ،جامع تاجدار مدینہ شہاب پورہ علامہ حافظ نیاز احمد الازہری،جامع مسجد رحمت الٰہی علامہ محمد یعقوب نقشبندی،جامع مسجد الکوثر گوالمنڈی صدر بازار کینٹ قاری محمد فاروق ،جامع مسجد علامہ کٹھیاں والا بازار علامہ قاری کبیر حسین چشتی ،جامع مسجد علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی تحصیل بازار علامہ حافظ غلام محی الدین جیلانی،،جامع مسجد حنفیہ نقشبندیہ توحید آباد شریف صاحبزادہ پیر سید فرخ شاہ کوہاٹی،مرکزی جامع مسجد ڈونگا باغ علامہ ڈاکٹر خادم خورشید الازہری،جامع حنفیہ غوثیہ صدر بازار صاحبزادہ پیر سید عارف بہاوالحق شاہ،جامع مسجد قادریہ توپ خانہ بازار 8 بجے ،مرکزی جامع مسجد ماچھی کھوکھر مرالہ روڈ قاری محمد ریاض صدیقی سوا 8 بجے ،دارالعلوم جامعہ دودروازخطاب جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا/امامت قاری ثنا اﷲ ساڑھے 8 بجے۔

حافظ آباد

پبلک پارک ساگر روڈ پروفیسر حافظ محمود سلیمان پونے 6 بجے ،جامع مسجد سلطانیہ انوار مدینہ کشمیر نگر (حافظ خضر حیات)، مرکز فیضان مدینہ کولو روڈ (مبلغ دعوت اسلامی)، جامع مسجد البدر گورنمنٹ ڈگری کالج علامہ عبدالقیوم بھٹی ساڑھے 6بجے ،گورنمنٹ ماڈل ہائیر سیکنڈری سکول مانگٹ روڈ (مولانا نصر اﷲ خان بھٹی)، جامع مسجد زین ڈسٹرکٹ کمپلیکس، جامع مسجد ڈی سی او کالونی (حافظ محمد عثمان)، جامع مسجد تقویٰ اہلحدیث ہاؤسنگ کالونی (مولانا مفتی غلام مصطفی گجر)، جامع ریاض الجنۃ اسماعیل ایجوکیشن کمپلیکس (حافظ محمد یونس السدیس)، جامع مسجد طیبہ توحید محلہ خانپورہ (مولانا عطاء اﷲ محمدی)، موتی مسجد کچہری روڈ (پیر سید برہان حیدر نقوی)، جامع مسجد ماڈل بازار والی، جامع مسجد طیبہ اہلحدیث حسن ٹاؤن (مولانا عبدالخالق صدیقی)، جامع مسجد البدر اہلحدیث محلہ پیر کالے شاہ مولانا قاری عرفان الحق صابر کیلانی 7 بجے ۔جامع مسجد چمن رسول محلہ بجلی گھر (پروفیسر محمد اکرم چشتی)، جامع مسجد عثمانیہ ساگر روڈ (علامہ فیصل ندیم کیلانی)، جامع مسجد لبیک یارسول اﷲ ؐ(علامہ عبدالقیوم بھٹی)، جامع مسجد الفتح علی پور روڈ (پروفیسر محمد ایوب طاہر)، جامع مسجد حنیف محلہ شیرپورہ (مولانا ثنا اﷲ)، جامع مسجد مدینہ محلہ حبیب گنج (علامہ قاری ظہیر احمد بھیروی)، جامع مسجد رڑی والی محلہ حسین پورہ (پیر سید برہان حیدر نقوی)، عید گاہ اہل حدیث کولو روڈ (مولانا محمد ابراہیم علوی)، جامع مسجد تحصیل والی (مفتی محمد جمیل)، جامع مسجد اقصیٰ اہلحدیث قاضی پورہ (مولانا محمد داؤد نتوی)، جامع مسجد رحمن ڈاکخانہ روڈ، جامع مسجد مکی اہلحدیث (مولانا میاں محمد ایوب)، جامع مسجد فیضان مدینہ (پیر محمد رضا مدنی)، جامع مسجد ابو بکر اہل حدیث محلہ بہاولپورہ (مولانا محمد لقمان)، جامع مسجد کوثر اہلحدیث مدھریانوالہ روڈ، جامع مسجد عثمانیہ بھڑی شاہ رحمن (مولانا قاری ملازم حسین)، جامع مسجد کڑیالہ اہل حدیث (مولانا محمد نفیس ساجد)، جامع مسجد رحمۃ اللعالمین ؐ محلہ رحمت آباد (قاری زاہد محمود مجددی)، جامع مسجد لبیک یارسول اﷲ ؐ دوآبہ (قاری نصیر احمد چاند)، جامع مسجد صدیقیہ بجلی محلہ، مرکزی عید گاہ کولو روڈ (مولانا محمد ابراہیم علوی)، گورنمنٹ مسلم ہائی سکول حافظ آباد، جامع مسجد الرحمن محلہ خانپورہ (مولانا رانا عثمان اصغر چشتی ساڑھے 7 بجے ،مدرسہ قاسم العلوم ونیکے روڈ (حافظ محمد قاسم گورایہ)، دارالعلوم جامعہ سعیدیہ رضویہ (علامہ احمد سعید سیال)، دربار حضرت شاہ شمسؒ (مولانا لیاقت علی پونے 8 بجے ،مرکز اہل سنت جامع مسجد الفاروق ونیکے روڈ (بیرسٹر پیر سید وسیم الحسن نقوی)، عید گاہ دارالعلوم غوثیہ حنفیہ محلہ ڈہاب والہ (پیر سید فدا حسین شاہ)، جامع مسجد المجددیہ (علامہ فیصل ندیم کیلانی)، جامع مسجد گلشن مدینہ محلہ الیاس پورہ (صاحبزادہ امتیاز حسین اسد)، جامع مسجد الرحمن محلہ خانپورہ (مولانا رانا محمد عثمان اصغر چشتی)، جامع مسجد کوثر راجہ چوک (حافظ قاری محمد یوسف ایم اے )، جامع مسجد گلزار مدینہ محلہ قاضی پورہ (مولانا حبیب اﷲ جلالی)، جامع مسجد بہار مدینہ محلہ ابرار پورہ (حاجی لیاقت علی کیلانی)، جامع مسجد صدیقیہ کالج روڈ (مولانا غلام مصطفیٰ سلطانی)، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج (مولانا عبدالقیوم بھٹی)، جامع مسجد ربانیہ محلہ میاں داکوٹ (صاحبزادہ شہید احمد انصاری)، جامع مسجد کھجور والی (مولانا محمد رضا مدنی)، جامع مسجد گلزار رسول ریلوے سٹیشن والی، جامع مسجد الفاروق گوجرانوالہ روڈ (مولانا حق نواز)، جامع مسجد اکبری عید گاہ (مولانا بدر الزماں تارڑ)، جامع مسجد عثمانیہ صدیقیہ محلہ قادر آباد (مولانا تصور اقبال)، جامع مسجد لبیک یارسول اﷲ ؐدوآبہ (حافظ نصیر احمد چاند)، جامع مسجد اہلحدیث اﷲ والی ساگر روڈ (مولانا صدیق احمد سالار)، جامع مسجد محلہ تاجپورہ (صوفی اخلاق احمد رضوی)، جامع مسجد صوبیدار والی (علامہ محمد اشرف سیال)، جامع مسجد تحصیل والی (مفتی محمد جمیل)، جامع مسجد المزمل، دارالعلوم اصحاب صفہ ونیکے تارڑ (مولانا عنین مدنی)، جامع مسجد عائشہ صدیقہؓ ونیکے تارڑ (مولانا قاری انتصار)، امام بارگاہ دربار حسین محلہ حسین پورہ (مولانا عابد حسین)، امام بارگاہ وارڈ نمبر 1 شاہراہ فاروق اعظم، جامع مسجد سیدہ فاطمۃ الزہراؓ محلہ عثمان گنج (صاحبزادہ پیر علی حسین نقوی)، جامع مسجد بلال ہنجرانواں والا (مولانا قاری عابد)، امام بارگاہ محلہ بہاولپورہ (ماسٹر سید اولاد حسین شاہ)، جامع مسجد مکی اہلحدیث جلالپور روڈ (مولانا میاں محمد ایوب)، جامع مسجد نورانی گڑھی اعوان (علامہ رانا محمد عثمان اصغر چشتی 8 بجے نماز عید پڑھائیں گے۔