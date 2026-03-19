گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں نماز عید الفطر کے اوقات گوجرانوالہ 19 مارچ ، 2026

گوجرانوالہ (اہلحدیث) جامع مسجد نصرت اہلحدیث گلستان کالونی خطیب مولانا اعظم طارق بھٹوی 6:15، بی بلاک گراؤنڈ نزد مسجد شمیم خالد جی میگنولیا پارک خطیب ڈاکٹر حافظ احمد ناگی6:25 ،مرکزی عیدگاہ اہلحدیث قذافی روڈ، خطیب مولانا حافظ محمد عمر صدیق ، کینال ویو سیکٹر 1 پارک خطیب مولانا قاری عادل نذیر ، جامع مسجد بیت المکرم،فتو منڈ چوک، خطیب مولانا قاری احمد علی توحیدی۔ جامع مسجد احسان اہلحدیث محمد بن قاسم ٹا ئون گلی رتہ روڈ خطیب مولانا مشتاق چیمہ۔ جامع مسجد فضیلت یونس، جنڈیالہ باغ والہ، خطیب مولانا شفیق الرحمن ڈار6:30،جامع مسجد خورشید اہلحدیث سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ خطیب مولانا حافظ عبید الرحمٰن اعظم۔ مین مارکیٹ گول پارک ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ، خطیب مولانا حافظ ابوبکر بن عباس انجم گوندلوی۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم عالم چوک گوجرانوالہ خطیب شیخ الحدیث حافظ محمد امین محمدی۔ جامع مسجد ابراہیم اسحاق کوٹ، خطیب مولانا حافظ سعد امین۔ جامعہ اسلامیہ اہلحدیث گلشن آباد حافظ آباد روڈ، خطیب مولانا محمد ایوب صابر، جامع مسجد مبارک اہلحدیث ظفر آئیڈیل سکول حافظ آباد روڈ ، خطیب مولانا ڈاکٹر حذیفہ عباس،6:45،مرکزی جامع مسجد مکرم اہلحدیث ماڈل ٹاؤن خطیب مولانا حافظ اسعد محمود سلفی۔ جامع مسجد علی اہلحدیث ڈبلیو بلاک پیپلز کالونی خطیب علامہ پروفیسر سعید کلیروی۔ مرکزی جامع مسجد بیت المکرم اہلحدیث فیصل کالونی حافظ آباد روڈ خطیب مولانا محمد صادق عتیق ۔ لیاقت باغ سیالکوٹ روڈ خطیب قاری عمر فاروق طور۔ جامع مسجد مکی اہلحدیث ، حافظ آباد روڈ کلر آبادی خطیب مولانا حافظ ارشد محمود۔ جامع مسجد خالد بن ولید اہلحدیث اعجاز کالونی نوشہرہ روڈ گوجرانوالہ خطیب مولانا محمد الیاس ربانی۔ جامع مسجد فاطمہ اہلحدیث محلہ محبوب حق صادق روڈ خطیب مولانا حافظ امتیاز محمدی۔ مرکزی جامع مسجد الفرقان جوہر ٹاؤن معافی والا خطیب الشیخ حافظ عثمان لطیف۔ جامع مسجد نجمہ اقبال اہ حدیث سہارن سٹریٹ کھوکھرکی خطیب حکیم قاری محمود احمد عاصم شیخوپوری ۔ جامع مسجد تاج دین اہلحدیث کمشنر روڈ فتو منڈ خطیب مولانا غلام محمد مرتضٰی ربانی۔ جامع مسجد عائشہ اہلحدیث مدینہ کالونی جناح روڈ خطیب قاری اعجاز احمد زاہد۔ مرکزمحمدی اہلحدیث لدھیوالہ وڑا ئچ خطیب مولانا منیب عبدالغنی محمدی، جامع مسجد نمرہ اہلحدیث شاہین آباد خطیب مولانا قاری اکرام اللہ منیب۔ جامع مسجد مکی ٹاور رو ڈ کھیالی خطیب مولانا قاری محمد افضل شاکر۔ شان میرج ہال سیالکوٹ روڈ خطیب مولانا قاری ذیشان انجم۔ مرکزی عیدگاہ اہلحدیث رڑیالہ وڑائچ خطیب حافظ محمد دا ئود رڑیالوی۔ جامع مسجد سلفی محلہ ٹوٹیانوالہ گرجا کھ خطیب حافظ مدثر اقبال۔ مرکز ختم نبوت جامع مسجد نور اہلحدیث کوٹلی رستم روڈ عباس کالونی خطیب مولانا الشیخ حکیم طارق محمود ثاقب۔ جامع مسجد الفتح اہلحدیث پیپلز کالونی خطیب حافظ عبداللہ قاسم بھٹوی۔ مرکز ابنِ حنبل اہلحدیث ٹائل مارکیٹ خطیب مولانا حجاج اللہ صمدانی ۔ جامع مسجد مدنی اہلحدیث فیروز والا روڈ گلی نمبر 5 خطیب حافظ احسان الٰہی۔ جامع مسجد عمر فاروق اہلحدیث گلی نمبر 3 بی بلاک شاہین آباد خطیب صاحبزادہ حافظ عبدالغفار ثاقب۔ مرکزی جامع مسجد ربانی اہلحدیث شاہین آباد خطیب مولانا قاری عبد الرحیم ساجد۔ سستا ماڈل بازار کشمیر روڈ خطیب مولانا طاہر محمود سلفی۔ میڈیا پارک شالیمار ٹاؤن مسجد قبا خطیب مولانا قاضی سعید احمد۔ جامع مسجد توحیداہلحدیث علی پارک فرید ٹا ئو ن گلی 21 خطیب حافظ محمد علی۔ جامع مسجد اشرف اہلحدیث بلال روڈ مدینہ کالونی گلی نمبر 1 خطیب قاری محمد رمضان ثاقب7:00،مرکزی جامع مسجد قدس اہلحدیث محلہ اسلام آباد گلی نمبر 13 خطیب مولانا محمد ابرار ظہیر۔ مرکزی جامع مسجد مکی اہلحدیث مین بازار جگنہ سیالکوٹ روڈ خطیب مولانا سیدحبیب الرحمن ترمذی۔ خلیفہ اسلم پارک نوشہرہ سانسی خطیب مولانا محمد زبیر پسروری۔ نیو میلینیم سائنس کیمپس گلشن اشفاق کالونی موڑ ایمن آباد خطیب مولانا محمد ابوسفیان سلفی۔ جامع مسجد حلیمہ بشیر ڈیلٹا روڈ خطیب حافظ عطا الرحمن ساجد۔ جامع مسجد امین اہلحدیث مین بازار محلہ محمد آباد گلی نمبر 12 خطیب مولانا لقمان محمدی۔ جامع مسجد آمنہ سپر ایشیا جی ٹی روڈ گوجرانوالہ خطیب الشیخ مولانا محمد مالک بھنڈر۔ جامع مسجد شہدا اہلحدیث ونیہ موڑ خطیب حافظ محمد طیب افضل۔ جامع مسجد احمد اہلحدیث جنت ٹاؤن خطیب مولانا عبدالرشید شاہد7:15، جامع مسجد محمدی اہلحدیث گگڑکے گوجرانوالہ خطیب مولانا محمد اقبال شہزاد۔ جامع مسجد محمدی اہلحدیث کوٹ حبیب اللہ خطیب مولانا حافظ محمد یحیی طاہر۔ جامع مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اہلحدیث گھوڑ دوڑ روڈ خطیب حافظ محمد عمران ربانی۔جامع مسجد محمدی اہلحدیث المعروف مولانا حسن محمد کاتب روح والی نوکھر اڈا خطیب مولانا حافظ اسلام اللہ قسور نوکھروی۔ جامع مسجد آفاق اہلحدیث کھیالی خطیب مولانا حافظ سمیع اللہ عادل۔ جامع مسجد انوار التوحید اہلحدیث محلہ باغبانپورہ گلی یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ والی حافظ آباد روڈ خطیب مولانا حافظ محمد آصف سہیل۔ جامع مسجد مکی اہلحدیث چن دا قلعہ پھاٹک گلہ گورائیوں والا خطیب مولانا عزیر احمد طارق۔ جامع ریاض الجنہ ناصر خاں اہلحدیث فیروز والا روڈ خطیب حافظ بلال احمد ناگرہ۔ جامع مسجد رفیق اہلحدیث کلر آبادی خطیب مولانا حکیم عطوف الرحمٰن قاسم۔ جامع مسجد اقصیٰ اہلحدیث ٹھٹھہ داد خطیب حافظ محمد مرتضیٰ یزدانی۔ جامع مسجد بلال اہلحدیث کلر آبادی چھچھروالی خطیب حافظ عبدالرحمن طور۔ جناز گاہ والی مسجد میراں مکی ٹاؤن کلر آبادی چھچھر والی خطیب مولانا حافظ محمد احمد طور۔ جامع مسجد ابوبکر صدیق اہلحدیث کھیالی بائی پاس خطیب حافظ احتشام الحق طور۔ جامع مسجد نمرہ اہلحدیث وحدت کالونی خطیب مولانا قاری نعیم الرحمن مسعود7:30،جامع مسجد طیبہ اہلحدیث فیروزوالا خطیب مولانا مصعب طاہر،7:45

گوجرانوالہ (اہلسنت والجماعت)

آستانہ عالیہ حضرت کیلیانوالہ شریف 8بجے امامت پیرسید محمد علی حسنین شاہ بخاری،درگاہ حضرت ابوالبیان ماڈل ٹاؤن8بجے امامت صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی،مرکز اہلسنت زینت المساجد محلہ اسلام آباد8بجے امامت صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی،مرکز ادارۃ المصطفے لوئیانوالہ بائی پاس8بجے امامت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفائی،مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ نوشہرہ روڈ8بجے امامت صاحبزادہ زاہد مسعود چشتی،مرکزی جامع مسجد نور بازار غلام محمد ٹھیکیدار8بجے امامت الحاج مولانا محمد اکبر نقشبندی،عیدگاہ فقیروالی خورد8بجے امامت الحاج سرفراز احمد تارڑ،جامع مسجد انوار المساجد پاپولر نرسری8بجے امامت حافظ محمد رفیق قادری،جامع مسجد حنفیہ بینک سکوائر8بجے امامت قاری محمد سلیم زاہد،دربار دان شاہ ولی جناح روڈ8بجے امامت صاحبزادہ فیضان سلیم،جامع مسجد نور الاسلام عالم چوک8بجے امامت علامہ محمد عمر صدیقی،گرائونڈ اسلامیہ کالج8بجے امامت قاری اکرام اللہ کیلانی،جامعہ مدینتہ العلم عالم چوک 8 بجے امامت قاری انعام اللہ کیلانی،مرکزی جامع مسجد غوثیہ کھیالی8بجے امامت صاحبزادہ محمد ذکا اللہ رضوی،جامع مسجد رضائے مصطفی عالم چوک8بجے امامت صاحبزادہ محمد غوث رضا،جامع مسجد مجددیہ کھوکھرکی 8بجے امامت مولانا محمد خالد حسن مجددی،جامعہ نوریہ معین القرآن باغبانپورہ8بجے امامت قاری محمد اعظم چشتی،جامع مسجد فاروقیہ 8بجے امامت صاحبزادہ نعمان صدیقی،جامع مسجد قمر الاسلام نوشہرہ رو ڈ 8بجے امامت قاری عبدالغفار سیالوی،جامع مسجد نور مدینہ فتومنڈ 8بجے امامت قاری امتیاز احمد سلطانی،عیدگاہ کوٹ ہرا 8بجے امامت مولانا محمد اعظم کیلانی،جامع مسجد حنفیہ باغبانپورہ8بجے امامت حاجی محمد عارف مہر،جامع مسجد نور 8بجے امامت قاری خادم بلال مجددی،جامع مسجد اویسیہ گرجاکھ 8بجے امامت مولانا نصیر احمد اویسی،جامع مسجد البلال اڈہ جی ٹی ایس8بجے امامت عمر سلیم گجر،جامع مسجد عیدگاہ گرجاکھ8بجے امامت حافظ سعید رضا،جامع مسجد صدیقیہ شاہین آباد8بجے امامت پروفیسر حافظ محمد شفیق تبسم،جامع مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن8بجے امامت پروفیسر اعظم نوری،جامع مسجد سائیں رحمت جی ٹی روڈ8بجے امامت حافظ عدیل عارف مہر،جامع مسجد ارشاد مدینہ کھیالی 8بجے امامت حافظ محمد منشا قادری،جامع مسجد عطائے حبیب رتہ روڈ 8بجے امامت ڈاکٹر عبدالرشید گولڑوی۔

وزیرآباد

مسجد محمدیہ ایم سی ہائی سکول گراؤنڈ مولانا عطاء الرحمن،جامع مسجد شان صحابہ ؓ حافظ عدیل احمد گرجاکھی،دارا مغلاں نظام آبادعلامہ ظہیر ذیشان جعفری ساڑھے 6 بجے ، جامع مسجد بلال الہ آباد پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی،مشن ہائی سکول علامہ محمد ابراہیم محمدی،پروفیسر حافظ حامد الرحمن جامع مسجد اہلحدیث برتن بازار،بیت العزیز الہ آباد حافظ گوہر مستجاب،جامع مسجد کارڈیالوجی ہسپتال مولانا رضوان احمد،جامع مسجد الخضریٰ سرکلر روڈ برتن بازار علامہ محمد نعیم الرحمن ہزاروی،جامع مسجد حافظ عبد اللہ بکر گلہ علامہ زین العابدین 7 بجے ، جامع مسجد اہلحدیث محلہ کٹرا مائی پروفیسر حافظ عبد الستار حامد،جامع مسجد الخلیل حافظ عمر عمران،کرکٹ گراؤنڈ انظام آباد مولانا عبد المنان سلفی سوا 7 بجے ، فیصل مسجد الہ آباد مولوی محمد یونس،جامع مسجد مہریہ غفوریہ بھٹی کے شریف پیر محمد عارف ہزاروی،مرکز خیر جامع مسجد حنفیہ صدیقیہ بھٹی کے علامہ محمد حماد الدین صدیقی،جامع مسجد میاں صاحب نظام آباد قاری عتیق الرحمن،جامع مسجد محفوظ گارڈن حافظ محمد اکبر ساڑھے 7 بجے ،ممتاز المدارس احمد نگر روڈ مولانا علی رضا جعفری،جامع مسجد اعواناں سکندر پورہ علامہ عمران کیلانی،جامع مسجد ککے زائیاں گلی گورو کوٹھا علامہ سید احمد رضا شاہ بخاری،جامع مسجد محمدیہ غوثیہ لالا زار کالونی قاری محمد مختار جلالی، 7:45گورنمنٹ مڈل سکول مرکزی عید گاہ جی ٹی روڈ الہ آباد پروفیسر حافظ منیر احمد، 8:00جامع مسجد گنج گوھر بھٹی کے شریف صاحبزادہ حافظ محمد کاشف چشتی،9:00مرکزی عید گاہ بھٹی کے شریف پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی،پرانی غلہ منڈی علامہ محمد نعیم الرحمن ہزاروی ادا کی جائے گی،

تتلے عالی

جامع مسجد محمدیہ بھرائیاں قاری سید بلال شاہ طاہر7بجے ،جامع مسجد عمر فاروق علامہ ذوالفقار عطاری07.30جامع مسجد بلال مجددیہ محلہ رحمانیہ قاری محمد یعقوب 8بجے ۔ جامع مسجد بہار مدینہ قاری عطا اﷲ8بجے ، جامع مسجد تاجدا رمدینہ فیصل کالونی حافظ محمد رمضان7.30، گراؤنڈ گورنمنٹ بوائز سکول قاری شاہد افضال رضوی8بجے ، مدرسہ فیض السلام اڈا تتلے عالی قاری خالد حنیف7بجے ، لیڈیز پارک گراؤنڈ کامونکے روڈ مولانا عبیداﷲ انور7بجے ، جامع مسجد فردوس اہلحدیث محلہ انصاریاں7بجے ، جامع مسجد رحمانیہ اہلحدیث عبدالرشید ظہیر 7 بجے ،مرکزی عید گاہ نوشہرہ روڈ حافظ سید عبدالستار7.00 جامع مسجد فیضان مدینہ ابراہیم کالونی 8 بجے ،جامع مسجد جواہرالتوحید کامونکے روڈ7.30جامع رضویہ حسینیہ شیخوپورہ روڈ سید عبدالغفارشاہ الحسینی8بجے۔