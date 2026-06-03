صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:بریک فیل ٹرالے کی ٹکر ،نوجوان جاں بحق

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:بریک فیل ٹرالے کی ٹکر ،نوجوان جاں بحق

موٹر سائیکل سوار 22سالہ شیراز موقع پر دم توڑ گیا، عامر اور 17سالہ بیٹی زخمی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )بریک فیل ٹرالے کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، باپ بیٹی زخمی ہوگئے ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق سیمنٹ سے بھرا ٹرالہ سیالکوٹ روڈ پر سفر کر رہا تھا کہ حاجی پورہ چوک کے قریب بریک فیل ہو گئے ، بے قابو ہونے والا ٹرالہ پہلے ایک ٹرک سے ٹکرایا اور بعد ازاں موٹر سائیکل کو لپیٹ میں لے لیا۔حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 22 سالہ شیراز احمد رحمانی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ عامر شہزاد اور اس کی 17 سالہ بیٹی الماس شدید زخمی ہو گئے ۔سڑک کنارے کھڑے بوتلیں اتارتے ہوئے نجی ایجنسی کی گاڑی کو بھی ٹرالے کے ٹکر سے شدید نقصان پہنچا اور کولڈ ڈرنکس برباد ہو گئی ۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے ٹرالے کو تحویل میں لے لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ریلویز ملتان ڈویژن:1روز میں3کروڑ روپے آمدن

ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کانیو ماڈل بازار کی بیوٹیفکیشن کا جائزہ

خانیوال:8ڈکیت گینگز کے 22ارکان گرفتار

لڑکے کو حبس بے جار میں رکھنے پر مقدمہ درج

میپکو:خراب میٹرز کی تبدیلی کیلئے 36 ہزارنئے میٹر جاری

شادی شدہ خاتون سمیت 5لڑکیوں کو اغوا کرلیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر