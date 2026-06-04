صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر ٹرالی کی بجلی کے کھمبے سے ٹکر ،ٹرانسفار مر جل گیا

  • گوجرانوالہ
ٹریکٹر ٹرالی کی بجلی کے کھمبے سے ٹکر ،ٹرانسفار مر جل گیا

راہوالی(نمائندہ دنیا )ٹریکٹر ٹرالی کی بجلی کے کھمبے سے ٹکر ،جس سے شارٹ سرکٹ ہونے پر 200KVA جنرل ڈیوٹی ٹرانسفار مر جل گیا جس سے محکمہ کو دو لاکھ پچیس ہزار روپے کا نقصان پہنچا۔

ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور اصغر سہ پہر تین بجے ٹریکٹرٹرالی لیکر جارہا تھا کہ تیزرفتاری کے باعث گاؤں بلے والا میں مسجد لاثانی کے قریب نصب بجلی کھمبا سے ٹکرا گیا جس سے شارٹ سرکٹ ہونے پر ٹرانسفار مر جل گیا اور پورا علاقے کی بجلی بند ہو گئی ڈرائیور ٹریکٹر ٹرالی سمیت فرار ہوگیا ایس ڈی او سب ڈویژن کینٹ گیپکو مجاہد عباس کی رپورٹ پر کینٹ پولیس نے ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:ٹیپا طرز پر ایجنسیوں کا قیام فائلوں تک محدود

یوای ٹی :تزئین وآرائش کے بعد سوئمنگ پول کاافتتاح

اپنی چھت اپنا گھر ،ڈیڑھ لاکھ مستحقین کو قرضوں کی فراہمی

ڈی جی ایل ڈی اے کا اچھرہ بازار کادورہ

نکاسی آب کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت

درگاہ بی بی پاک دامن پر مالی بدعنوانی پر سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن