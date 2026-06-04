صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاگووال میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق

  • گوجرانوالہ
جاگووال میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق

قبرستان کی زمین ٹھیکے پر دینے کے تنازع پر فائرنگ،صدیق گروپ کا جاویدگلزار مارا گیا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)دیرینہ دشمنی پر فائرنگ سے 30 سالہ نوجوان جاں بحق ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں جاگووال میں صدیق گروپ اور رمضان گروپ کے درمیان قبرستان کی زمین ٹھیکے پر دینے کے معاملے پر کافی عرصے سے تنازعہ چلا آ رہا تھا اس سے قبل بھی رمضان گروپ کی فائرنگ سے صدیق گروپ کے افراد زخمی ہوئے تھے جس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے گزشتہ روز رمضان گروپ کے شاہ زیب، شہباز اور دیگر چھ افراد نے صدیق گروپ کے افراد پر فائرنگ کر دی جس سے 30 سالہ جاوید گلزار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا پولیس نے مقتول کے چچازاد بھائی سخاوت کی رپورٹ پر ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

1کروڑ 27 لاکھ افراد کا اکنامک سروے مکمل

محرم سکیورٹی انتظامات، ڈی پی او کا جلوس روٹس کا دورہ

بس سے اترنے کے بعد خاتون بچوں سمیت لاپتہ

واپڈاملازمین کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح، تصورجاوید

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2افراد زخمی ہوگئے

غیرقانونی چربی یونٹ سیل، مالک کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن