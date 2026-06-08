صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت پنجاب کی جانب سے سیالکوٹ بار کیلئے 50لاکھ روپے گرانٹ

  • گوجرانوالہ
حکومت پنجاب کی جانب سے سیالکوٹ بار کیلئے 50لاکھ روپے گرانٹ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری چودھری شہباز شمس نے کہا ہے کہ۔۔۔

وکلا کے مسائل کے حل کو ترجیح دینا ایک انتہائی اہم اور قابلِ تحسین عزم ہے ،وکلا انصاف کی فراہمی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل براہِ راست عدلیہ اور معاشرے کی بہتری سے جڑا ہوا ہے ،بار کی عزت وتوقیر میں اضافہ کیلئے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب حکومت کی جانب سے ملنے والی 50 لاکھ روپے گرانٹ کا چیک وصول کرنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ممبران پنجاب بار کونسل چودھری رضا سبحانی، حسن سرفراز بھلی، سینئر نائب صدر اظہر عباس بھٹی بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محرم الحرام : حفاظتی انتظامات مکمل، سخت نگرانی کا حکم

پولیس کے موثر اقدامات سے وارداتوں میں کمی ریکارڈ، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا

امن و امان کے قیام کیلئے ضلعی امن کمیٹی کا مشترکہ اجلاس

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے احکامات

سبزی کے کاشتکاروں کیلئے جدید مارکیٹنگ پر تربیتی نشست

خواتین کے حقوق،ہراسگی سے بچانے کیلئے مہم کا ا علان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر