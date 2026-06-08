صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماس ٹرانزٹ کوریڈور ترقی میں اہم کردار ادا کریگا :کمشنر

  • گوجرانوالہ
ماس ٹرانزٹ کوریڈور ترقی میں اہم کردار ادا کریگا :کمشنر

منصوبے کی تکمیل کے تمام مراحل کو مقررہ ٹائم لائن کے مطابق آگے بڑھایا جائے

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن محمد علی نے کہا ہے کہ ماس ٹرانزٹ کوریڈور منصوبہ شہریوں کو جدید، محفوظ اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی مجموعی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ماس ٹرانزٹ کاریڈور کی پیش رفت کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد بھی موجود تھے جبکہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو نعمان حفیظ ،ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیٹر خالد ارشد مرزا ،اے سی جی محمد عامر ،اے سی آر محمد فرقان ،اے سی سٹی اشعر جمیل ،ایم ڈی واسا احد ڈوگر ،ڈی جی پی ایچ اے شاہد عباس جوتہ ،نیسپاک،واپڈا،سوئی گیس،ہائی ویز، جنگلات ،ٹیلی فون و دیگر متعلقہ محکموں کے افسر شریک تھے ۔کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ منصوبے کی تکمیل کے تمام مراحل کو مقررہ ٹائم لائن کے مطابق آگے بڑھایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق شہریوں کو جدید ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔انہوں نے کہا کہ ماس ٹرانزٹ کاریڈور کی تکمیل سے شہریوں کو آمدورفت کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی، ٹریفک کے مسائل میں کمی آئے گی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کا دورہ

مرکزی نعت کونسل تحصیل شاہ پور کے زیر اہتمام عید ملن تقریب

چرچزپر 600افسران اور پولیس اہلکاروں تعینات

فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے ناقص گوشت کی بڑی کھیپ پکڑ لی

مشکوک شخص گرفتار،30بور پسٹل برآمد

ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر ، 14 سالہ بچی جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر