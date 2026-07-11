صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں کا ہیٹ ویو ریلیف کیمپ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں کا ہیٹ ویو ریلیف کیمپ کا دورہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں سعدیہ جمال کا ہیٹ ویو ریلیف کیمپ کا دورہ، فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔

وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی جانب سے شہریوں کو شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے اثرات سے محفوظ رکھنے کیلئے جنرل بس سٹینڈ کے قریب ریلیف کیمپ قائم کیا گیا جس میں شہریوں کو او آر ایس، ٹھنڈا اور صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور ہیٹ سٹروک سے بچاؤ، احتیاطی تدابیر اور ابتدائی طبی کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہیٹ ویو، مون سون، ممکنہ سیلاب تمام ادارے الرٹ

ایس ڈی اے کا 697.415 ملین روپے کا بجٹ منظور

ڈپٹی کمشنر کی پارکوں کی بحالی اور سکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت

کوٹ مومن:ناپ تول میں بے ضابطگیاں، اے سی کی کارروائی

خوشاب:ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پبلک پراسیکیوشن اجلاس

افتتاحی تختیاں نہیں،منصوبوں کی تکمیل ذمہ داری :سمیرا ملک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن