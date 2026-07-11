صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسر باز عورتیں 150خواتین سے رقوم ہتھیا کر رفو چکر

  • گوجرانوالہ
نوسر باز عورتیں 150خواتین سے رقوم ہتھیا کر رفو چکر

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کا جھانسہ‘ہر خاتون سے 1000روپے لئے

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )نوسرباز خواتین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن کا جھانسہ دے کر اعوان چوک کے اطراف 150سے زائد گھروں کی خواتین سے ایک ہزار روپے فی کس لے کر رفوچکر ہوگئیں۔ اعوان چوک میں کیری ڈبہ پر آنے والی3نوسرباز خواتین نے گھر گھر جا کر خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کرنے کا جھانسہ دیا اور ہر گھر کی خاتون کے شناختی کارڈ کی موبائل پر تصویر بنائی اور انہیں ایک فارم پر کر کے خواتین کو بتایا کہ کل تک آپکی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن ہو جائیگی اور اسکا میسج آپکے موبائل پر آئیگااور 150سے زائد گھروں سے ایک ہزار روپے فی کس لے کر رفوچکر ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈیزائن تبدیلی، بابو صابو واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے میں تاخیر کا خدشہ

مصنوعی قلت، ایل پی جی کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ

ڈھکن چوری ، پلاسٹک ری کمپوزٹ مین ہول کورز لگانے کافیصلہ

10کروڑ کے غبن کیس میں ملزموں کی عبوری ضمانت میں توسیع

گرمی کی شدت سے بچاؤ کیلئے کپاس کی فصل کیلئے ایڈوائزری جاری

سفری سہولیات ،الیکٹرک ٹیکسی سکیم میں توسیع کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن