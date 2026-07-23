صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر چٹھہ : سیم نالے کی صفائی شروع

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ : سیم نالے کی صفائی شروع

احمد نگر چٹھہ (نمائندہ دنیا) روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن انتظامیہ متحرک ہو گئی ،سیم نالہ کی صفائی کام شروع کر دیا گیا۔

 تفصیلات کے مطابق دو سال سے مسلسل سیم نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے تھے مون سون بارشوں کی وجہ سے پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہو گیا روزنامہ دنیا کی خبر پر سینئر رہنما مسلم لیگ ن عدنان افضل چٹھہ ایم این اے حلقہ 66 بلال فاروق تارڑ نے فوری سنگین مسئلہ پر 12 گھنٹوں کے اندر بند سیم نالہ کھلوانے کے لئے احکامات جاری کرتے ہوئے حکومتی مشینری کو متحرک کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقی کیلئے علم ،تحقیق اور جدت ضروری ہے،وزیر قانون

ڈینگی ،علاج معالجہ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی،ڈپٹی کمشنر

غیر قانونی سرگرمیوں پر غفلت ایس ایچ او نصیرآباد معطل

موسمیاتی تبدیلی ،بے روزگاری سے ملکر نمٹنا ہوگا ،خالد مگسی

پاک ایگزم اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے مابین معاہدہ

ایم ڈی بیت المال کی ورچوئل ای کچہری ، 20شکایات سنیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن