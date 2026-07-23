صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں : نکاسی آب کا نظام ناکارہ، گلیاں، بازار تالاب

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں : نکاسی آب کا نظام ناکارہ، گلیاں، بازار تالاب

مون سون کی پہلی بارش نے ہی ستھرا پنجاب کی کارکردگی کی قلعی کھول دی

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )مون سون کی پہلی موسلا دھار بارش نے ہی ستھرا پنجاب کی کارکردگی کی قلعی کھول دی ،شہر کی گلیاں بازار اور سڑکیں جھیل کامنظر پیش کرنے لگیں کیونکہ ستھرا پنجاب کی ٹیم نے برسات سے قبل نالیوں اور نالوں کی صفائی نہیں کر ائی تھی جس سے نکاسی آب کا نظام ٹھپ ہو کرہ گیا اور بارش کا پانی گلیوں بازاروں سے ہوتا ہوا گھروں اور د کانوں میں داخل ہو گیا جس سے شہری گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے اور نظام زندگی بھی معطل ہو گیا ،بارش کے بعد اسسٹنٹ کمشنر رب دینو میتلو جائزہ لینے کیلئے متحرک ہوئے تو میونسپل کمیٹی کا عملہ اور ستھرا پنجاب کی ٹیمیں بھی متحرک ہوگئیں اور اہم گزر گاہوں سے ڈسپوزل پمپس سے پانی کی نکاسی کے اقدامات شروع کر دئیے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو برسات کی پہلی بارش ہو ئی ہے مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی ہے اگر یہی صورتحال ر ہی تو زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی جبکہ حکومت صاف ستھرا پنجاب کے ارباب اختیار کو اربوں روپے دیکر شہریوں کو صاف ستھرے ماحول میں رکھنے کیلئے کوشاں ہے لیکن یہاں خطیر رقم کرپشن کی نذر ہو رہی ہے اور ستھرا پنجاب صرف سڑکوں تک ہی محدود ہے ، گلیاں محلے اسی طرح کوڑا کرکٹ سے بھرے ہو ئے جس سے برسات کی پہلی بارش نے ہی شہریوں کو اذیت میں مبتلا کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقی کیلئے علم ،تحقیق اور جدت ضروری ہے،وزیر قانون

ڈینگی ،علاج معالجہ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی،ڈپٹی کمشنر

غیر قانونی سرگرمیوں پر غفلت ایس ایچ او نصیرآباد معطل

موسمیاتی تبدیلی ،بے روزگاری سے ملکر نمٹنا ہوگا ،خالد مگسی

پاک ایگزم اور ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے مابین معاہدہ

ایم ڈی بیت المال کی ورچوئل ای کچہری ، 20شکایات سنیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن