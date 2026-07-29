راہوالی :چور اتار کر لے گئے
راہوالی (نامہ نگار)کنٹونمنٹ بورڈ کے سابق وائس پریذیڈنٹ حاجی عبدالستار ہاشمی مرحوم کے بیٹے شیخ ارشاد احمد ہاشمی کی رہائشگاہ عسکری ٹو کینٹ سے رات کے وقت نامعلوم چور گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر چوری کرکے لے گئے۔
کنٹونمنٹ بورڈ کے سابق وائس پریذیڈنٹ حاجی عبدالستار ہاشمی مرحوم کے بیٹے شیخ ارشاد احمد ہاشمی کی رہائشگاہ عسکری ٹو کینٹ سے رات کے وقت نامعلوم چور گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر چوری کرکے لے گئے۔
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