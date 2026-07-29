تتلے عالی سے 2چوری
تتلے عالی(نامہ نگار)قلعہ دیسا سنگھ کے قریب دو ڈاکوؤں نے مرالی والہ کے ہارون سے 5ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا،تتلے عالی میں شمشاد اورعبداﷲ کی موٹر سائیکل نمبر اے ایکس اے 6259بازار سے چوری ہوگئی۔
قلعہ دیسا سنگھ کے قریب دو ڈاکوؤں نے مرالی والہ کے ہارون سے 5ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا،تتلے عالی میں شمشاد اورعبداﷲ کی موٹر سائیکل نمبر اے ایکس اے 6259بازار سے چوری ہوگئی۔
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