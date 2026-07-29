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موترہ:گاہک پر فائرنگ کرنے والے دکاندار گرفتار ،پستول برآمد

  • گوجرانوالہ
موترہ:گاہک پر فائرنگ کرنے والے دکاندار گرفتار ،پستول برآمد

موترہ(نامہ نگار) گاہک کو دھمکیاں دینے والا د کاندار گرفتار ، پسٹل برآمد کر لیاگیا۔ ڈسکہ کا رضوان دوست کے ہمراہ سول چوک میں واقع ٹو برادر شاپ پر گیاتو اس نے دوست کو گھرجانے کی آواز دی۔۔۔

جس پر د کان مالک میاں احمد طیش میں آگیا اور دھمکیاں دیناشروع کردیں اور اس پر قتل کردینے کی نیت سے فائر نگ کر دی جس کا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔ پولیس نے ٹو برادر شاپ کے مالک میاں احمد کوگرفتارکرکے پسٹل برآمدکرلی۔

 

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