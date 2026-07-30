صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ میں آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کیلئے سیاسی گرمیاں تیز

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ میں آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کیلئے سیاسی گرمیاں تیز

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو ہونیوالے انتخابات کیلئے سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔

 مہاجرین جموں و کشمیر کی 12 نشستوں کے ساتھ ساتھ حلقہ ایل اے 35 جموں 2 میں بھی انتخابی دنگل سجے گا۔ اس حلقے میں گوجرانوالہ، پسرور، ڈسکہ، حافظ آباد، نوشہرہ ورکاں، کامونکی اور وزیر آباد میں مقیم 86 ہزار 525 رجسٹرڈ ووٹرز حقِ رائے دہی کا استعمال کریں گے جن کیلئے 141 پولنگ سٹیشنز قائم کئے گئے ہیں۔ نمایاں امیدواروں میں مسلم لیگ (ن)کے اسماعیل گجر، جماعت اسلامی کے سردار ساجد الرحمن، استحکامِ پاکستان پارٹی کے عبد القدیر گجر، پیپلزپارٹی کے آصف گجر اور آزاد امیدواروں میں سردار غیاث خان اور عارف رضا گجر شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ضلع بھر کے542درخواست گزاروں میں سرکاری اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس تقسیم

بیرونِ ملک فرار اشتہاریوں کی جائیدادوں کی نیلامی کا فیصلہ

حساس مقامات پر عملہ ہر وقت دستیاب رکھا جائے ،کمشنر

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کاتحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کوٹ مومن کا دورہ

مقدمات کی تفتیش کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے ، ڈی پی او

بجلی کے بے ہنگم اورلٹکے ہوئے تارکسی وقت بھی حادثہ کا سبب بن سکتے ہیں ، اہل علاقہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن