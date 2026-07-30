صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال : طوفانی ہوائوں سے درخت، کھمبے گرگئے، بجلی بند

  • گوجرانوالہ
ملکوال : طوفانی ہوائوں سے درخت، کھمبے گرگئے، بجلی بند

ریلوے کالونی ، سکول روڈ اور دیگر علاقوں میں تار ٹوٹ گئے ، ٹریفک بھی متاثر

ملکوال(نمائندہ دنیا )ملکوال شہر، بوسال اور نواحی علاقوں میں طوفانی ہواؤں اور تیز بارش کے باعث کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ، بجلی کے پولز گرنے سے بجلی کا نظام شدید متاثر رہا۔ ملکوال شہر اور بوسال سمیت کئی علاقوں میں طوفانی ہواؤں اور بارش نے تباہی مچا دی۔ تیز ہواؤں کی شدت سے ریلوے کالونی سکول روڈ سمیت ریلوے لائن کے ساتھ، سڑکوں اور گلیوں میں سالہا سال پرانے درخت جڑوں سے اکھڑ کر سڑکوں پر آ گر ے ۔ ریلوے کالونی ملکوال سکول روڈ پر درخت گرنے سے بجلی کے تار اور پولز ٹوٹ گئے ٹرانسفارمر بھی گر گیا اور متعدد الیکٹرک پولز کو نقصان پہنچا جس کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے پورا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔

سڑکوں پر درخت گرنے کے باعث موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی آمدورفت شدید متاثر ہوئی ۔ شہریوں نے انتظامہ اور متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں سے درختوں کو ہٹا کر راستے فوری بحال کئے جائیں اور بجلی کی فراہمی کو بلا تاخیر ممکن بنایا جائے ۔ گیپکو انتظامیہ نے ساری رات بجلی بحالی کیلئے کام کیا جس سے شہر کے کئی علاقوں کی بجلی صبح 4بجے بحال کر دی گئی تاہم ریلوے کالونی سمیت کئی علاقوں میں درخت اور پولز گرنے سے بجلی بحال نہ ہوسکی ۔ دوسری جانب ریلوے انتظامیہ نے بھی ریلوے کالونی میں گرنے والے درختوں کو ہٹانے کیلئے کام شروع کر دیا ۔ ذرائع کیمطابق ریلوے کالونی کی بجلی بحال ہونے میں چند روز لگ سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

139 سڑکوں کی بحالی کے لیے 14 ارب کے میگا پروگرام پر عملدرآمد کا اعلان

وزیر بلدیات نے جدید جی آئی ایس ٹیکنالوجی کی رونمائی کردی

غیرملکی سگریٹ اسمگلنگ،ملزمان کی بعدازگرفتاری ضمانت

جعلی ویزے پر سعودیہ جانے کی کوشش ناکام، مسافر آف لوڈ

باندھی:غیر قانونی طور پر چھپائی گئی گندم کے متعدد گودام سیل

جناح ٹاؤن میں سیوریج لائن کی جلد تبدیلی کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن