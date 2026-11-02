صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیر ترقی، خوشحالی اور عوامی خدمت کا نشان:مدثر قیوم ناہرا

  • گوجرانوالہ
شیر ترقی، خوشحالی اور عوامی خدمت کا نشان:مدثر قیوم ناہرا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مسلم لیگ (ن) کے رہنما حاجی مدثر قیوم ناہرا سابق ایم این اے نے کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیر ترقی،

خوشحالی اور عوامی خدمت کا نشان ہے ملک اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے تسلسل کے لئے این اے 77 گوجرانوالہ کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ (ن) کے امیدوار راشد محمود بشیر ورک کی بڑے مارجن سے کامیابی ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ ملکی ترقی اور عوامی فلاح کو ترجیح دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران ، گھریلو کنکشنز کی فراہمی پر عائد پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کا فیصلہ

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

چنیسرٹاؤن میں 25 کروڑ لاگت سے تعمیر سندھی مسلم فوڈواک کا افتتاح

کراچی سے تعاون وفاق کی بھی ذمہ داری ، سعید غنی

لیاری کھنڈرات میں تبدیل، 20گھنٹے لوڈشیڈنگ، منعم ظفر

ناصر شاہ کی گلگت بلتستان کے عوام کو یومِ آزادی کی مبارکباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر