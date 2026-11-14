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میاں اعجاز کا کلیفٹ ہسپتال کے 3 بچوں کے علاج کے اخراجات اٹھانے کا اعلان

  • گوجرانوالہ
میاں اعجاز کا کلیفٹ ہسپتال کے 3 بچوں کے علاج کے اخراجات اٹھانے کا اعلان

گجرات (سٹی رپورٹر)گجرات کے ممتاز صنعت کار اور رفاہی شخصیت، جی ایف سی فین کے ڈائریکٹر فنانس اور کڈنی سنٹر گجرات کے صدر میاں محمد اعجاز نے عائشہ بشیر ٹرسٹ ہسپتال، جلیانی، جی ٹی روڈ گجرات، المعروف کلیفٹ ہسپتال کا دورہ کیا۔

اس موقع پر کلیفٹ ہسپتال کے صدر الحاج امجد فاروق اور بانی و سرپرستِ اعلیٰ ڈاکٹر اعجاز بشیر نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر میاں محمد اعجاز نے تین مستحق بچوں میں سے ہر ایک کی ایک سرجری کے اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا۔

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