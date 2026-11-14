صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب کی مداخلت پر سٹیٹ لا ئف نے شہری کوسوا2لاکھ روپے ادا کر دیئے

  • گوجرانوالہ
وفاقی محتسب کی مداخلت پر سٹیٹ لا ئف نے شہری کوسوا2لاکھ روپے ادا کر دیئے

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)وفاقی محتسب کے حکم پر سٹیٹ لائف انشورنس نے چار ماہ سے زیر التوا انشورنس پالیسی کی دو لاکھ 25 ہزار 139 روپے کی ادائیگی کر دی۔

وفاقی محتسب کے ریجنل آفس گوجرانوالہ کے مطابق سیالکوٹ کے رہائشی صائم سلطان کو تقریباً چار ماہ سے سٹیٹ لائف انشورنس کی پالیسی کی رقم ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ وفاقی محتسب پاکستان نوید کامران بلوچ کی خصوصی ہدایت پر ریجنل آفس گوجرانوالہ نے مداخلت کرتے ہوئے پالیسی کی رقم دو لاکھ 25ہزار 139روپے صائم سلطان کو ادا کروا دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ماجو میں تین روزہ اسٹوڈنٹس ویک گالا، طلبہ کی بھرپور شرکت

بھتہ خوری کسی صورت برداشت نہیں کرینگے ،گورنرسندھ

پی پی کے 13ٹاؤنز میں ترقیاتی کام کہاں ہیں؟ منعم ظفر

بڑھتی دہشت گردی ملکی سلامتی کیلئے انتہائی خطرناک، تنظیم اسلامی

آواب علوی کا نام ای سی ایل سے نہ نکالنے پر ڈی جی امیگریشن کو نوٹس

منشیات برآمدگی کے کیس میں انمول پنکی پرفرد جرم عائد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن