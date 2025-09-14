صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا و آخرت میں کامیابی کیلئے اسوہ حسنہ پر عمل ضروری، علما کرام

  • اسلام آباد
مری(نمائندہ دنیا)سنی علماء کونسل ضلع مری کے زیراہتمام ڈاکخانہ چوک مال روڈ پر سالانہ مقصد میلاد نبیﷺ کانفرنس کاانعقاد کیاگیا جس سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 مولانا رب نواز حنفی،مولانا عبدالخالق رحمانی،مفتی نادر محمود عباسی،ناصر محمود عباسی،ذکریا عباسی، جلیل اختر عباسی ایڈووکیٹ ،مفتی مولانا محمداقبال اوردیگر نے کہاکہ نبی پاکﷺ پورے عالم کیلئے رحمت بن کرآئے دنیا سے اندھیرے چھٹ گئے ،ناموس رسالت،ختم نبوت اورناموس صحابہ کیلئے ہر قسم کی قربانیاں دینے کیلئے ہم ہمیشہ تیارہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اورسیرت النبی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ دنیا اورآخرت میں سرخروہوسکیں، اس موقع پر فلسطینیوں پر ہونیوالی اسرائیلی بربریت کی مذمت کی گئی۔ اور انکے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دنیا سے مطالبہ کیاگیا کہ اسرائیلی مظالم کو روکا جائے۔

