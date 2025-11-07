صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

  • اسلام آباد
ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک اور نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز، فاسٹ یونیورسٹی (اسلام آباد) نے پاکستان میں اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان تعلق مضبوط کرنے اور فِن ٹیک ایجوکیشن کو فروغ دینے کیلئے شراکت داری کی ہے۔

ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے چیف ڈیجیٹل آفیسر فرحان حسن نے فاسٹ سکول آف مینجمنٹ کی ڈین اور سربراہ، ڈاکٹر سعدیہ ندیم کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، انہوں نے کہا یہ اشتراک ہمیں فِن ٹیک کے مستقبل کے رہنماؤں کو تیار کرنے کا موقع دیتا ہے، جو درست مہارت اور آگہی کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھ سکیں۔

