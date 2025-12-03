صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو ہراساں کرنے پر آن لائن ٹیکسی سروس سے 7روز میں رپورٹ طلب

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسیت نے خواتین اور مسافروں کو ہراسانی سے بچانے کے اپنے سخت مؤقف کو واضح کرتے آن لائن کیب پاکستان کو ایک باقاعدہ کمپلائنس رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔

یہ اقدام اس وقت لیا گیا جب آن لائن کیب کے ایک ڈرائیور کے خلاف جنسی ہراسانی کے سنگین الزامات سامنے آئے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ڈرائیور نے نامناسب باتیں کیں، غلط سمت میں گاڑی موڑی اور مسافر کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کیا۔ وفاقی محتسب نے آن لائن ٹیسکی سروس پاکستان کو سات دن کے اندر درج ذیل قانونی ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 

