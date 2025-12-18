صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرقی پاکستان میں بھارتی سازش اور مکتی باہنی کی بربریت

  • اسلام آباد
مشرقی پاکستان میں بھارتی سازش اور مکتی باہنی کی بربریت

مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بیگناہ پاکستانیوں کا قتل عام کیا ،غازی میجر ممتاز

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر ،اے پی پی ) 1971 کی جنگ میں بھارتی تربیتی یافتہ دہشتگرد تنظیم مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا بے رحمی سے قتل عام کیا۔ اس جنگ میں پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے ، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ۔ پاک فوج کے غازی میجر ممتاز حسین شاہ (ر )، جو اکتوبر 1970 سے اگست 1971 تک سلہٹ سیکٹر میں تعینات رہے ، نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہا کہ جو بھی شخص متحدہ پاکستان کے حق میں تھا، وہ مکتی باہنی کا دشمن تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت پورے بر صغیر پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مکتی باہنی کے کارندوں کو تربیت دے کر جنگ کے لیے استعمال کیا۔ مکتی باہنی نے مشرقی بنگال میں محب وطن بنگالیوں کا بے رحمی سے خون بہایا۔ ان کی گواہی کے مطابق، چٹا گانگ میں مکتی باہنی اور بھارتی فوج نے بہت سے لوگوں کو مارا، اور دریائے کرنافولی کے کنارے ایک ہال تھا جو لاشوں سے بھرا ہوا تھا جسے پاک فوج نے ریکور کیا۔ 

 

 

