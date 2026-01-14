صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد انٹرسٹی بس ٹرمینل کی ابتدائی فزیبلٹی رپورٹ مکمل

  • اسلام آباد
اسلام آباد انٹرسٹی بس ٹرمینل کی ابتدائی فزیبلٹی رپورٹ مکمل

منصوبے کو اسلام آباد کے میٹرو بس،الیکٹرک فیڈر بس سروس کیساتھ منسلک کیا جائیگاچیئرمین سی ڈی اے کی اے ڈی بی کے وفد سے ملاقات ،مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی اسلام آباد انٹر سٹی بس ٹرمینل منصوبے کے حوالے سے ایشین ڈویلپمنٹ بینک (اے ڈی بی ) کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد انٹر سٹی بس ٹرمینل کے قیام سمیت مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اے ڈی بی کے کنسلٹنٹس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد انٹرسٹی بس ٹرمینل کی ابتدائی فزیبلٹی رپورٹ مکمل کرلی گئی ہے۔

ٹرمینل کے قیام کے حوالے سے اے ڈی بی بہترین فنانشل ماڈل تیار کررہا ہے اور اس منصوبے کو اسلام آباد کے میٹرو بس اور الیکٹرک فیڈر بس سروس کیساتھ منسلک کیا جائیگا۔ منصوبے میں الیکٹرک بسوں کیلئے جدید الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس بھی ہونگے ۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان کی تیاری کے حوالے سے اے ڈی بی اپنی تیکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے ۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اے ڈی بی ماحول دوست منصوبوں کیلئے کاربن کریڈٹ حاصل کرنے کیلئے بھی اپنی تیکنیکی مدد فراہم کرے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنرکا مختلف اضلاع میں دوبارہ تجاوزات کا نوٹس

ٹینکر ز ،ہائیڈرنٹس سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ

پولیس چیف سے کیڈا کے وفد کی ملاقات

غیرقانونی تعمیرات،ایس بی سی اے کوجواب کی مہلت

وزیراعظم سرد موسم میں گیس کی عدم فراہمی کا نوٹس لیں، سینیٹر وقار مہدی

رکشہ پابندی کیس، صوبائی حکومت و دیگر سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر