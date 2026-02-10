صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈ ی میں 3ٹریفک حادثات،2 ا فراد جاں بحق ،1زخمی

  • اسلام آباد
راولپنڈ ی میں 3ٹریفک حادثات،2 ا فراد جاں بحق ،1زخمی

ٹریفک حادثات مورگاہ ،چکلالہ اور تھانہ نصیر آباد کے علاقوں میں ہوئے

راولپنڈی (خبر نگار) راولپنڈی میں تین ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا ۔تھانہ مورگاہ کے علاقہ میں کار نے ایک لڑکے کو کچل دیا جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تھانہ چکلالہ کے علاقہ میں ابوبکر گاڑی کی ٹکر سے موقع پر جاں بحق ہو گیا ۔ دونوںگاڑیوں  کے ڈرائیور فرارہونے میں کامیاب ہوگئے۔  ادھرتھانہ نصیر آباد کے علاقہ میں واٹر ٹینکر نے پانچ سالہ بچے معاویہ کو کچل دیا جس سے وہ موقع پرچل بسا ۔ پولیس نے ضابطہ کی کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس