صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے زیراہتمام تقریب، چیف جسٹس سمیت ججز کی شرکت

  • اسلام آباد
اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے زیراہتمام تقریب، چیف جسٹس سمیت ججز کی شرکت

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیراہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

، جس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس محمد آصف، جسٹس محمد اعظم اور جسٹس انعام امین منہاس نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے قبل چیف جسٹس نے ہائیکورٹ ایمبولنس سروس، صحت کارڈ، بار روم اور لائبریری کا افتتاح کیا اور صحت کارڈ بھی تقسیم کئے۔ اختتام پر ہائیکورٹ بار کی جانب سے چیف جسٹس اور دیگر ججز کو شیلڈ دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ