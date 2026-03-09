صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 43جرائم پیشہ افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 43جرائم پیشہ افراد تھانے بند

346گھرانوں کی چیکنگ، 37موٹرسائیکلیں اور 2گاڑیاں بھی تھانے منتقل

اسلام آباد (آن لائن) اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں آئی جی اسلام آباد کے احکامات پر جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ تھانہ کورال، تھانہ سمبل، آبپارہ، تھانہ سیکرٹریٹ، تھانہ گولڑہ، تھانہ سبزی منڈی، تھانہ لوہی بھیر اور تھانہ بنی گالہ کے علاقوں میں سرچ آپریشنز زونل ایس پیز کی نگرانی میں انجام دیئے گئے۔ اس دوران لیڈیز پولیس نے بھی فعال حصہ لیا، سرچ آپریشن کے دوران 784افراد اور 346گھرانوں کی جانچ پڑتال کی گئی، جبکہ 52دوکانوں اور 3ہوٹلوں کی بھی چیکنگ کی گئی۔ مزید برآں 280موٹر سائیکلیں اور 115گاڑیاں بھی چیک کی گئیں، پولیس نے 43مشکوک افراد، 37موٹرسائیکلیں اور 2گاڑیاں مزید جانچ پڑتال کیلئے متعلقہ تھانوں منتقل کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان نائٹ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

خاتون نے مذہب عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا

گوہر ایوب کا ایم این اے مقداد علی خان کے والد کی رحلت پر اظہار افسوس

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی