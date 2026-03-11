صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

  • اسلام آباد
یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

شرکاء کو واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور باڈی سرچ کے بعد شرکت کی اجازت ہوگی روٹس پر ملحقہ گلیوں،راستوں کو سیل ،3ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات ،ڈی آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق کی خصوصی ہدایات پر یومِ حضرت علی کے موقع پر جلوسوں اور منعقد ہونے والی مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا، اس سلسلے میں 3ہزار سے زائد پولیس افسران و جوان تعینات کئے گئے ،شرکاء کو واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور باڈی سرچ کے بعد مختص راستوں سے جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی،ڈی آئی جی نے کہا کہ جلوس کے روٹس پر ملحقہ گلیوں اور راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے ، جبکہ جلوس کے راستوں پر عمارتوں کی چھتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ کی جارہی ہے ، جبکہ سینئر پولیس افسران فیلڈ میں موجود رہ کر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور نفری کو بریف کر رہے ہیں ۔انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے یومِ علی کے مرکزی جلوس کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی اسلام آباد نے جلوس کے روٹس اور داخلی وخارجی راستوں پر سکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے یومِ علی کے مرکزی جلوس کے لئے بہترین سکیورٹی انتظامات یقینی بنائے ہیں۔ جلوس کے روٹ کو سیف سٹی کنٹرول روم اور موبائل کنٹرول روم سے مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یوم علیؓ کے سلسلے میں سالڈویسٹ کے انتظامات مکمل

ترقیاتی کاموں پر دہرا معیار نہیں ہونا چاہیے ،مرتضیٰ وہاب

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

گورنر ہاؤس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق درخواست نمٹادی

گلشن حدید میں پانی کا مسئلہ مستقل حل کیا جائے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی